NBA Draft Round 1: Recap

The 2022 NBA Draft was off to a fast start when the Orlando Magic selected Duke’s Paolo Banchero first overall, shattering the majority of pre-draft predictions that were bullish on Auburn’s Jabari Smith.

More surprises, and trades, ensued during Thursday’s draft night.

Here are the picks from the first round of the 2022 NBA Draft

First Round

Orlando Magic – Paolo Banchero (Duke)

BREAKING: Duke's Paolo Banchero Goes No. 1 to the Orlando Magic in the 2022 NBA Draft



https://t.co/3Z0F1TuFYF — OutKick (@Outkick) June 24, 2022

2. Oklahoma City Thunder – Chet Holmgren (Gonzaga)

3. Houston Rockets – Jabari Smith (Auburn)

.@jabarismithjr is ready to get to work 😤

4. Sacramento Kings – Keegan Murray (Iowa)

5. Detroit Pistons – Jaden Ivey (Purdue)

6. Indiana Pacers – Bennedict Mathurin (Arizona)

7. Portland Trail Blazers – Shaedon Sharpe (Kentucky)

8. New Orleans Pelicans via Los Angeles Lakers – Dyson Daniels (G League Ignite)

from Down Under to the Bayou… see what @DysonDaniels is bringing to NOLA!



🎥 @nbagleague pic.twitter.com/IWRdV7deRk — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) June 24, 2022

9. San Antonio Spurs – Jeremy Sochan (Baylor)

10. Washington Wizards – Johnny Davis (Wisconsin)

11. New York Knicks, traded to Oklahoma City Thunder – Ousmane Dieng (France)

12. Oklahoma City Thunder via Los Angeles Clippers – Jalen Williams (Santa Clara)

13. Charlotte Hornets, traded to Detroit Pistons – Jalen Duren (Memphis)

14. Cleveland Cavaliers – Ochai Agbaji (Kansas)

15. Charlotte Hornets via New Orleans Pelicans – Mark Williams (Duke)

16. Atlanta Hawks – AJ Griffin (Duke)

17. Houston Rockets via Brooklyn Nets – Tari Eason (LSU)

18. Chicago Bulls – Dalen Terry (Arizona)

19. Minnesota Timberwolves, traded to Memphis Grizzlies – Jake LaRavia (Wake Forest)

20. San Antonio Spurs via Toronto Raptors – Malaki Branham (Ohio State)

With the 20th pick of the 2022 #NBADraft, the San Antonio Spurs select … Malaki Branham



#PorVida | @SelfCreditApp pic.twitter.com/FKNj00DYY6 — San Antonio Spurs (@spurs) June 24, 2022

21. Denver Nuggets – Christian Braun (Kansas)

22. Memphis Grizzlies via Utah Jazz – Walker Kessler (Auburn)

23. Brooklyn Nets via Philadelphia 76ers, traded to Memphis Grizzlies – David Roddy (Colorado State)

24. Milwaukee Bucks – Marjon Beauchamp (G League Ignite)

25. San Antonio Spurs via Boston Celtics – Blake Wesley (Notre Dame)

With the 25th pick of the 2022 #NBADraft, the San Antonio Spurs select … Blake Wesley



#PorVida | @SelfCreditApp pic.twitter.com/vqdhgWUNqW — San Antonio Spurs (@spurs) June 24, 2022

26. Dallas Mavericks, traded to Minnesota Timberwolves – Wendell Moore, Jr. (Duke)

27. Miami Heat – Nikola Jovic (Serbia)

28. Golden State Warriors – Patrick Baldwin, Jr. (Milwaukee)

29. Memphis Grizzlies traded to Houston Rockets – TyTy Washington (Kentucky)

After Shaedon Sharpe was taken earlier tonight, TyTy Washington becomes the 15th freshman guard to be drafted from Kentucky since 1988.

No other program has more than 5.



No other program has more than 5. pic.twitter.com/Et1qVEt6Ew — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 24, 2022

30. Oklahoma City Thunder via Phoenix Suns, traded to Denver Nuggets – Peyton Watson (UCLA)

Stay tuned with OutKick as the NBA Draft concludes.

